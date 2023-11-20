Eskişehir'de yüzyıllardır ayakta kalan tarihi cami vatandaşları cezbediyor

16. yüzyıldan kalma cami ilgi çekiyor

İstanbul'dan Eskişehir'e camiyi ziyarete gelen Cavit Soydan;

"Dev asa camilerden sonra bende minyatür camii etkisi uyandırdı"

Tarihi Kurşunlu Camisinde görevli olan Cüneyt Birer;

"İhlası ve uhrevisi çok değişik bir cami"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Osmanlı Devleti zamanında yapılan Kurşunlu Camisi, yüzyıllardır tarihi yapısını korurken, şehre gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kentin Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesinin içinde yer alan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Osmanlı Devleti döneminde 1517 yılında inşasına başlanıp 1525 yılında tamamlandığı tahmin edilen ilgi çekici bir yapı konumunda bulunuyor. Şehrin en eski camileri arasında bulunan Kurşunlu Camisinin geçmişten bugüne tarihi dokusunu korurken, yerli ve yabancı birçok turistin sıkça uğradığı noktalardan oluyor. Bünyesinde cami, şadırvan, medrese, harem, imaret, talimhane ve iki kervansaray bulunduran yapı ziyarete gelenlerin zihninde izler bırakıyor. Etkileyici yapıyı ziyarete eden vatandaşlar Kurşunlu Camisinin gördükten sonra diğer büyük şehirlerdeki büyük yapıdaki camilere kıyasla daha sade bir camiyle karşılaştıklarını belirtti. Cami içinde namaz kılan bazı vatandaşlar ise ibadetlerini yerine getirdiği esnada kendilerini huzurlu hissettiklerini ifade etti.

"Dev asa camilerden sonra bende minyatür camii etkisi uyandırdı"

İstanbul'dan Eskişehir'e gezmeye gelen Cavit Soydan, Kurşunlu Camisinin kendisini çok etkilediğini ifade etti. Kurşunlu Camisini görünce eskiden okuduğu bir kitabı hatırladığını dile getiren Soydan, "İlk kez Eskişehir'e geliyorum. Aslında büyük kayıpmış, daha yeni gezmeye başladık. Odunpazarı'nın tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edilmiş hali gerçekten beni çok etkiledi. Kurşunlu Camii'ne de ilk kez geliyorum. İnşallah Cuma namazını burada kılacağım. Yıllar önce yabancı bir yazarın okuduğum bir kitabı aklıma geldi. Cami minyatür şekilde. İstanbul'daki dev asa camilerden sonra bende öyle bir etki uyandırdı. Eskişehir'i gezeceğiz. Bu bir ön gezi oldu. Daha sonra inşallah Eskişehir'e daha detaylı geziler olacak" dedi.

"İhlası ve uhrevisi çok değişik bir cami"

Tarihi Camide görevli olarak çalışan Cüneyt Birer ise camiyi yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda turistin ziyaret ettiğini belirtti. Caminin içinde namaz kıldığı zaman değişik duygular hissettiğini ifade eden Birer, "Kurşunlu Camii benim okuduğum kadarıyla 1525 yılında yapılmış. Ama Yavuz Sultan Selim padişah zamanında 5, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da 5 olmak üzere toplam 10 yılda bitmiş camii. Camii, Eskişehir'in içinden akan Porsuk nehri taştığı için yükseğe yapılmış. Hala sağlam ve çok güzel bir camii. Yurtiçinden ve yurtdışından turistler bu camiyi ziyarete geliyorlar. Cuma namazını her hafta burada kılıyorum. Sabah namazı dışında namazları da burada kılıyorum. İhlası ve uhrevisi çok değişik bir cami. Kendimi kaptırdığım zaman kalben çok güzel namaz kıldığımı hissediyorum. O yönden de çok güzel bir cami. Eskişehir'de nakış işlemeli olarak en eski cami bu" diye konuştu.