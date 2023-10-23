Eskişehir'de 'U dönüşü' kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Eskişehir'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 'U dönüşü' yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik sıkışıklığı yaşandı.
Eskişehir'de cadde üzerinde 'U dönüşü' yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Odunpazarı İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 'U dönüşü' yapan 26 TS 043 otomobile, seyir halindeki 26 EE 566 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından cadde üzerinde trafik sıkışıklığı yaşanırken, otomobilde ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR