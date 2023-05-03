Eskişehir'de turizm sezonu açıldı: 60 binden fazla turist ziyaret etti

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte on binlerce yerli ve yabancı turist Eskişehir'i ziyaret ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşen 3 günlük tatil döneminde de kentin turistik merkezlerini 60 binden fazla kişi gezdi.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte on binlerce yerli ve yabancı turist Eskişehir'i ziyaret ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşen 3 günlük tatil döneminde de kentin turistik merkezlerini 60 binden fazla kişi gezdi.

Eskişehir, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte 3 güne çıkan tatil süresinde kentte turist yoğunluğu yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, 3 günlük tatil süresince 60 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçiler, tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Porsuk Çayı gondol ve bot turlarına yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin tematik müzeleri; Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ilgi görürken, müzeler de toplam 17 bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ziyaretçilerin yoğun olduğu bir diğer nokta ise Kentpark ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Ziyaretçilerin parklara büyük ilgi gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Masal Şatosu'nu 11 bin 250, Bilim Deney Merkezi'ni 2 bin 500, Sabancı Uzay Evi'ni bin 250, Hayvanat Bahçesi'ni ise 21 bin ziyaretçinin gezdiğini bildirdi. 3 günlük tatil süresince 3 bin 500 kişi gondol, 3 bin 100 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı.

Eskişehir'de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Bahar aylarındayız ve turizm sezonu açıldı. Büyük değişim yaşayan Eskişehir, oluşturduğumuz turistik merkezlerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında artık tanınan, tercih edilen ve görülmesi gereken bir yer olarak gösteriliyor. Bunu turizm hareketliliğinden de görüyoruz. Yalnızca hafta sonları değil artık haftanın 7 günü şehrimizde turistleri görebiliyoruz. Özellikle turizm sezonunun başladığı bu günlerde herkesi Eskişehir'e davet ediyorum. Parklarımız, müzelerimiz, bot ve gondollarımızla, sizleri çağdaş, Cumhuriyet şehri Eskişehir'e bekliyoruz."