Eskişehir'de Tramvay Yolunda Kaza: Otomobil Alev Aldı, Sürücü Ağır Yaralandı
Eskişehir'de tramvay yolundaki katener direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda araç hurdaya döndü ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
Eskişehir'de tramvay yolundaki katener direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Y. (28) idaresindeki 06 HB 0626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinden geçen tramvay yolundaki kataner direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkartılan Erkan Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR