Eskişehir'de Tramvay Yolunda Kaza: Otomobil Alev Aldı, Sürücü Ağır Yaralandı

Eskişehir'de tramvay yolundaki katener direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda araç hurdaya döndü ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.