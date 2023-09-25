Eskişehir'de Tramvay Direğine Çarpan Otomobil Alev Aldı

Eskişehir'de tramvay yolundaki katener direğine çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de Erkan Y. (28) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay katener direğine çarptı. Alev alan otomobilin sürücüsü Erkan Y., ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Y. kullandığı 06 HB 0626 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolundaki katener elektrik direğine çarptı. Kazada çevredekilerin yardımıyla sürücü Erkan Y. araçtan ağır yaralı olarak çıkarılırken, araç alev aldı. Tüm aracı saran yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erken Y. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan Y.?nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.