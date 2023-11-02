Eskişehir'de Tırın Dorsesindeki Tuğlalar Yere Döküldü

Eskişehir'de park halindeki bir otomobile çarpan tırın dorsesinde taşıdığı binlerce tuğlanın bir bölümü yere döküldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de dönüş yaparken park halindeki bir otomobile çarpan tırın dorsesinde taşıdığı binlerce tuğlanın bir bölümü yere döküldü.

Olay, Şirintepe Mahallesi Derince Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlardaki bir inşaat alanına tuğla götüren bir tır, dönüş yaptığı esnada park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sarsılan tırın kasasında yüklü olan tuğlanın yüzlercesi yere dökülerek çevreye yayındı. Yakındaki bir evin duvarının bir bölümü de tuğlalarla kaplandı. Şans eseri yaralanan birisinin olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR