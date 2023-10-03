Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Eskişehir Garı yakınında seyreden bir otomobil, motor bölümünden çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Hoşnudiye Mahallesi'nde, Eskişehir Garı yakınında seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 FZK 50 plakalı otomobil, motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Otomobil