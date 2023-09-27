Eskişehir'de seyir halindeki otomobil motorunda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Eskişehir-Bursa karayolu Ertuğrulgazi mahallesi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'de seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alan otomobil, vatandaşların imkanı ile söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Bursa karayolu Ertuğrulgazi mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı. Otomobil sahibinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR