Eskişehir'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

ESKİŞEHİR'de park halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, aracın tamamını saran alevleri söndürürken diğer araçlara sıçramasını önledi. Yangında alev alan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanındaki iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Otomobilde çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.