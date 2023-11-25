Eskişehir'de Otomobil Traktörün Römorkuna Çarptı: 1 Yaralı

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Kemal Kaynakçı, yan şeritte seyir halinde olan şeker pancar yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobili sürücüsü Kaynakçı yaralandı.

Kaza, Bilecik- Eskişehir karayolu Çukurhisar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kemal Kaynakçı, kullandığı 34 FNA 416 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yan şeritte seyir halinde olan şeker pancarı yüklü Tahsin Çelik idaresindeki 26 TA 862 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kaynakçı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynakçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilecik-Eskişehir karayolunda ulaşım kaza nedeniyle tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.