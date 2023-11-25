Eskişehir'de otomobil traktöre çarptı, bir kişi yaralandı
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada otomobilin tavanı ezildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.
Eskişehir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
M.K.K. idaresindeki 34 FNS 416 plakalı otomobil, Eskişehir-Bilecik kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınında, T.Ç'nin kullandığı 26 TA 862 plakalı pancar yüklü traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tavanı ezilen otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü M.K.K, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazalı araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.