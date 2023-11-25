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Eskişehir'de otomobil traktöre çarptı, bir kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada otomobilin tavanı ezildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.