Eskişehir'de öğrenciler için ev bulma sıkıntısı yaşanmayacak

Ev arayan çiçeği burnunda öğrenciler için ferahlatan açıklama

Başkan Gazi Çelik: "Öğrencilerin konut yönünden sıkıntı yaşamayacaklarını öngörüyorum"

ESKİŞEHİR - Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Eskişehir'de eğitimini sürdürmek maksadıyla ev arayan öğrenciler için açıklamalarda bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, bu yıl kiraya çıkmak isteyen öğrencilerin ev bulamama gibi bir sıkıntı yaşamayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 buçuk milyon öğrencinin ve ailelerinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla başka şehirlerde eğitim görme fırsatı yaşayan öğrenciler heyecan yaşamaya başladı. Kimi aileler çocuklarının yaşayacağı şehirlerde öğrenci yurtları bakarken, kimi aileler de daha rahat olduğunu düşündükleri kiralık ev ilanlarına bakmaya başladı. Kiralık ev bulma konusunda tedirginlik yaşayan aileler erkenden ev bulmak için özellikle sosyal medyada çeşitli yöntemler ararken, Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, "Vatandaşlara tavsiyem, internetten gördükleri ucuz evlere asla kapora yollamasınlar, mutlaka gayrimenkul danışmanları ile birlikte hareket etsinler" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ev arayan üniversite öğrencileri için açıklamalarda bulunan Gazi Çelik, Eskişehir'de öğrencilerin konut arayışında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Acele ederek internet üzerinden emlakçılık siteleriyle irtibat kuran aileler için de uyarılarda bulunan Çelik, "Öncelikle Eskişehir'i seçen öğrenci ve aileleri tebrik ediyorum. Eskişehir gerçekten öğrenci şehri, esnafımız öğrencilerle iyi anlaşıp, sorunlarını anlıyor. Onların sorunlarına yardımcı oluyor. Bu sene konut yönünden i sıkıntı yaşamayacaklarını, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızı öngörüyorum. Onlara yardımcı olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabii, konutta Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sıkıntı var. Bunun sebebi de yaşadığımız büyük deprem felaketidir ama düzelecektir. Devletimizin açıkladığı yüzde 25 bir kira artışı var, genele baktığımızda ev sahibi ve kiracıların anlaştığını görüyorum. Arkadaşlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum, son zamanlarda internetten gördükleri ucuz evlere asla kaparo yollamasınlar, mutlaka gayrimenkul danışmanları ile birlikte hareket etsinler. Eskişehir 1 milyon nüfusa hitap eden bir şehrimiz, 160 bin civarında bir öğrenci nüfusumuz var. Kira ücreti ortalama 5 bin ila 15 bin lira arasında değişiyor, dar gelirli ailelerin çocuklarının zorlanacaklarını öngörüyorum" dedi.