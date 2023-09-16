Eskişehir'de Nadir Sabır'ın Cabrio Hacı Murat'ı Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor

Eskişehir'de yaşayan Nadir Sabır, çocukluk hayali olan 49 yaşındaki Hacı Murat'ın cabrio versiyonu ile gezerken yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Tofaş Murat 124 1971 ile 1976 yılları arasında 134 bin 867 adet üretilmiş, yollara çıktığı yıllarda oldukça popüler bir araçtı. Üretildiği dönemde Türkiye'den arabayla Hacca gitmek serbest bırakıldığı için vatandaşlar bu otomobillerle kutsal görevlerini yerine getirmeye gitmiştir. Bu yüzden araç Hacı Murat lakabıyla da bilinir. Klasik görünümü ve çoğu vatandaşın gençlik döneminde hayali olması nedeniyle halen daha değerli olan aracın farklı bir versiyonu Eskişehir'de. 8 yıldır otomotiv sektörüyle ilgilenen Nadir Sabır, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu aracın cabrio modelini satın aldı. Kırmız renginin yanı sıra sonradan açılan üzeri ile daha da dikkat çekici bir hal alan araç trafikte oldukça fazla dikkat çekiyor. Gelen teklifleri birer birer reddeden Sabır, çocukluk hayali olan aracı ile cadde ve sokaklarda keyifli dolaşıyor. 49 yaşında olan araç adeta senelere meydan okuyor.

"Araca ilgi ve alaka çok fazla oluyor"

Cabrio Hacı Murat'ı hakkında konuşan Nadir Sabır, trafikteki yoğun ilgiden bahsetti. Diğer sürücülerin aracı ile fotoğraf çekinmek istediğini belirten Sabır şöyle konuştu;

"Bu aracımız 1975 model Murat 124, halk arasında Hacı Murat olarak da biliniyor. Bu araç, diğer 124'lerden daha farklıdır. Farklı olmasının sebebi de cabrio olması. Bu arabayı bir dönemdir takip ediyorduk, en nihayetinde bu arabaya kavuştuk. Murat 124'ün daha öncesinde dikkat çeken, kendine göre birikimi olan bir araçtı ama cabrio olunca daha fazla dikkat çekmeye başladı. Trafiğe çıktığımızda, bir yere gittiğimizde araca olan ilgi ve alaka çok fazla oluyor. Resim ve video çekenle oluyor, biz de şaşırıp, 'Acaba kırmızı ışıkta mı geçtik? Yanlış bir şey mi yaptık?' diye düşünüyorduk ama sonradan alıştık. Vatandaşın sevgi ve ilgi odağı olan bir araç olduğunu fark ettik. Binerken keyif aldığımız, sevimli ve dikkat çeken bir araba olduğunu biliyoruz. Askında bu aracı yalnızca hafta sonları binmek için değerlendirdik, onun haricinde dükkan ve garajda saklıyoruz. Bize fiyat teklifleri geldi ama satma taraftarı olmadığımız için tekliflere çok sıcak bakmadım." - ESKİŞEHİR