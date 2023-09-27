Eskişehir'de Kontrolünü Yitiren Otomobil Kazası: 1 Yaralı Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de kontrolünü yitiren bir otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptığı kazada, 1 çocuk annesi Melike Gönen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de, kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı yönden gelen başka otomobile çarptığı kazada yaralanan 1 çocuk annesi Melike Gönen (30), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Eylül'de, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde meydana geldi. Melike Gönen'in kontrolünü yitirdiği 26 AFZ 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu Doruk, diğer otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçtaki M.G. ve İ.I. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Melike Gönen, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.