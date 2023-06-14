Eskişehir'de kavşakta kaza: 2 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan devrilen otomobildeki 2 yaralı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.