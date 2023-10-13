Eskişehir'de Kapısı Açık Yolculuk Yapan Sürücü Kazaya Davetiye Çıkardı

Eskişehir'de bir sürücü, otomobilinde taşımak istediği yükü aracına sığdıramayınca kapısı açık şekilde yolculuk ederek kazaya davetiye çıkardı. Şehir merkezine yakın işlek bir yolda kapısı açık şekilde ilerleyen sürücü adeta kazaya davetiye çıkardı.

Trafikte kapısı açık gezen sürücü 'pes' dedirtti

Kapısı açık şekilde yolculuk eden sürücü kameralara yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sürücü, otomobilinde taşımak istediği yükü sığdıramayınca kapısı açık bir şekilde yolculuk ederek, kazaya davetiye çıkardı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Ayşen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracının içerisinde koltuk taşımak isteyen bir sürücü, kapatamadığı kapıyı açık bırakarak yolculuk etti. Şehir merkezine yakın, otomobillerin sıklıkla kullandığı yol üzerinde kapısı açık bir şekilde yolculuk eden sürücü adeta kazaya davetiye çıkardı. Duyarsız sürücü vatandaşları hayrete düşürürken, kapısı açık otomobili gören bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.