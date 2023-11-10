Eskişehir'de Hemzemin Geçitlerinde Denetim Faaliyeti

Eskişehir'de jandarma ekipleri, hemzemin geçitlerinde araç trafiğine yönelik denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimlerde kuralları ihlal eden 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri hemzemin geçitlerinde araç trafiğine yönelik denetim faaliyeti uyguladı.

Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri ekiplerince sorumluluk bölgelerinde toplam 32 adet hemzemin geçitlerinde kural ihlali sonucu muhtemel kazaların önlenmesi için denetim faaliyeti yapıldı. Kuralları ihlal eden 2 araç sürücüsüne bin 902 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR