Eskişehir'de Gençlere Flört Şiddeti Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle Eskişehirli gençler için "Flört Şiddetini Konuşuyoruz" etkinliği düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle gençlere farkındalık kazandırmak amacıyla 'Flört Şiddetini Konuşuyoruz' etkinliği gerçekleştirilecek.

Flört şiddeti ve güvenli ilişkiler, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, akran zorbalığı, sanal şiddet gibi birçok başlıkta düzenlenecek eğitimler için bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 adresinden veya 0222 233 08 08 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.