Eskişehir'de Ev Eşyası Mağazasının Hediye Çekilişi Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de bir ev eşyası satan mağazanın düzenlediği hediye çekilişine katılan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar saatlerden öncesinden sıraya girerek çekilişe katıldı. Mağaza çalışanları tarafından dağıtılan anahtar kartlarını alan vatandaşlar çekiliş sonucunda hediyelerini teslim aldı. Çekilişe yoğun ilgi olduğunu belirten mağaza çalışanı, çekilişte birçok ev eşyasının hediye edildiğini söyledi.

Eskişehir'de bir ev eşyası satan mağazanın düzenlediği hediye çekilişine katılan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzenlenen çekilişe katılmak için vatandaşlar saatlerden öncesinden sıraya girdi. Vatandaşlar mağaza dışına kadar taşan kuyruklar oluşturdu. Mağaza çalışanları tarafından dağıtılan anahtar kartlarını alan vatandaşlar sırayla dükkan içine alındı. Çekiliş için hazırlanan kutuyu açan vatandaşlar kendilerine çıkan hediyeleri teslim aldı.

"Vatandaşların oldukça yoğun bir ilgisi var"

Mağaza çalışanı Cihan Budak, düzenlenen çekiliş hakkında bilgiler vererek, "Yaklaşık 1 milyon liralık çekiliş yapıldı. Vatandaşlara 200'den fazla anahtar dağıtıldı. Anahtarlar mağaza içinde bulunan kutuyu açtığında çekilen zarfa çıkan ürünler vatandaşlar hediye ediliyor. Anahtar kutuyu açıyorsa, her türlü eşya hediye veriyoruz. Buzdolabı, bilgisayar, tıraş makinesi, çamaşır makinesi, televizyon gibi birçok ürün hediye ediliyoruz. Vatandaşların oldukça yoğun bir ilgisi var. Büyük ev eşyalarından 10 tane, küçük eşyalardan da herkese dağıtıyoruz" diye konuştu.

"Sırada bekledik ve karşılığını da aldım"

Hediyesini alan vatandaşlardan Tevfik Altan, sıcak havada sırada beklediğini ifade ederek, "Anahtar çekilişine katıldım. Şansıma da çekilişte blender çıktı. Çok aşırı yoğunluk var. Mağaza yetkililerine teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımın da çekilişe katılmasını istiyorum. Hava da çok sıcak. Sırada bekledik ve karşılığını da aldım. 3 gün çekiliş devam edecek. Vatandaşlar şansını bir daha denesinler" diye konuştu.

, "Çok sıcak ama bu hediyeye değer"

Mağazanın çok kalabalık olduğunu belirten Elif Aşkar ismindeki vatandaş, "Çekiliş katıldım, çok güzel bir hediye çıktı. Çok mutluyum gerçekten. Öğleden sonraki çekilişe de katılacağım. Çok sıcak ama bu hediyeye değer" ifadelerini kullandı.

"Bekliyoruz bakalım, inşallah bir şeyler çıkacak"

Sıraya giren Davut Aydoğdu ismindeki vatandaş ise "Çekiliş olduğu için geldik. Ben de kart yok ama biladerde var. Bekliyoruz bakalım, inşallah bir şeyler çıkacak. Çarşı'daydım, tesadüfen sıraya girdim. Buradan daha önceden de alışveriş yapmıştım. Hediye çıkıp çıkmaması önemli değil maksat eğlence olsun" dedi. - ESKİŞEHİR