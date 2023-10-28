Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vilayet Meydanı'nda açılan stantta yerli otomobiller Devrim ve Togg yan yana sergilendi. Vatandaşlar, otomobillerle fotoğraf çektirerek ilgi gösterdi.

Eskişehir'de Devrim ve Togg Otomobilleri Sergilendi

Eskişehir'de, yan yana sergilenen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg, vatandaşların ilgisini çekti.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vilayet Meydanı'nda açılan stantta Devrim ile Togg, yan yana sergilendi.

Özel olarak ayrılan stantta gün boyu için konuşlandırılan otomobiller, adeta ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar, "Maziden Atiye" yazılı standın önünde görücüye çıkan otomobillerle fotoğraf çektirdi.