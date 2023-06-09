Eskişehir'de avukat sara nöbeti geçirince kaza yaptı

ESKİŞEHİR'de seyir halindeyken sara nöbeti geçiren avukat Tanzer Kurt direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille, park halindeki iki otomobile çarptı. Avukat Kurt, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir'de avukat olan Tanzer Kurt, Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kullandığı 26 ACK 090 plakalı otomobille seyir halindeyken araç içerisinde fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurt, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan avukat Kurt, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tanzer kurt'un sara nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki aracı zarar gören sürücülerden Ayşe Dağlı, kazadan polisin aramasıyla haberdar olduğunu ifade ederek, 'Bu bölgede işlerim vardı, aracı park edip ayrıldım. Polis memuru arayıp kaza olduğunu söyledi. Plakamı duyduğumda çok şaşırdım. Kazadır, yapacak bir şey yok. Allah çarpana yardımcı olsun, rahatsızlanmış. Hepimize geçmiş olsun. Olacağı varmış, sağlık olsun' dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil