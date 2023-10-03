Eskişehir'de Artan Kiralar Nedeniyle Evler Boş Kalıyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, artan kiralar nedeniyle üniversite öğrencilerinin daha çok KYK'yı tercih ettiğini belirterek, üniversite civarındaki evlerin boş kaldığını ifade etti.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, artan kira fiyatları nedeniyle öğrencilerin bu sene ev tutmakta zorlandığını belirtti. Geçen yılki kira fiyatlarının ikiye katladığına dikkat çeken Çelik, üniversite civarındaki evlerin de boş kaldığını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"7 BİN 500 LİRAYA TUTULAN EVLER ŞU AN 15 BİN LİRA"

"Üniversite kenti şehrimiz. Kiralarımızda geçen seneye göre bir fark oluştu enflasyon oranında. Ben bu fiyatları da vereyim. Geçen sene bir artı bir, iki kişinin kaldığı öğrenci evlerimiz bin 700 lirayken, 6-6 bin 500 lira olmuş durumda. İki artı bir dediğimiz öğrenci arkadaşlarımızın kaldığı evler 7 bin 500 liradan 15 bin liraya çıktı. Geçen sene 7 bin 500 liraya tutulan evler şu an 15 bin lira olmuş. Bir artı sıfır evlerimiz 3 bin 500 liradan 6-6 bin 500 lira arasında tutulmaktadır.

ÖĞRENCİLER KYK'LARI TERCİH ETMEK ZORUNDA KALDI

Hala bir artı bir veya bazı evlerin üniversite civarlarında boş olduğunu, hala tutulmadığını görüyoruz. Bu sene korkum şuydu: Acaba Eskişehir'de öğrenci arkadaşlarımıza ev bulamaz mıyız, sıkıntı yaşar mıyız diye düşünüyordum. Ama tam tersi oldu. Buradan da şunu görüyoruz: Bazı öğrencilerimizin birkaç kişi bir araya gelip evleri kiralamışlar. Ekonomik gücü olmayan öğrenci arkadaşlarımız hiç ev kiralamamışlar. Bunların da KYK'ya gittiğini görüyoruz. KYK'da Eskişehir'de öğrenci alım sayısı bir hayli fazlalaşmış. Burada fiyatlara baktığımızda da burada 2 kişilik, 4 kişilik ve 6 kişilik odalarda öğrenci arkadaşlarımız kalıyor. Bunlar da 350 lirayla bin lira arasında KYK'da öğrenci fiyatlarını görüyoruz. Özel yurtları sorduğumuzda yüzde 80 civarında dolu olduğunu görüyoruz. Hala öğrenci ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Burada ücretlerin çok yüksek olmasından kaynaklı hala boş evler var Eskişehir'de. KYK'nın kapasitesinin artırması, kiraların 3'e, 4'e katlaması maalesef şu anda boş ev sayısı bir hayli olduğunu görüyoruz."