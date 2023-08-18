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Eskişehir'de 52 kadına 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 52 kadına 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlendi. Eğitimlerin bir fabrikada çalışan 52 kadına verildiği ve devam edeceği belirtildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 52 kadına 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde; Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği' hakkında eğitim verildi. Bir fabrikada çalışan 52 kadına verilen eğitimlerin devam ettirileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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