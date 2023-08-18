Eskişehir'de 52 kadına 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 52 kadına 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlendi. Eğitimlerin bir fabrikada çalışan 52 kadına verildiği ve devam edeceği belirtildi.