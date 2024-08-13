Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim, yakalandı mı, kaç kişiyi bıçakladı?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen 18 yaşındaki saldırgan, çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı. Oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren saldırgan, göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucu yaşanan kovalamacayla yakalandı. Saldırgan, dehşete düşüren o anları ise canlı yayınladı. Saldırgan olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim?

ESKİŞEHİR ÇAY BAHÇESİ BIÇAKLI SALDIRGAN KİM, YAKALANDI MI?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen 18 yaşındaki saldırgan, çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı. Oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren saldırgan, göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucu yaşanan kovalamacayla yakalandı. Saldırgan, dehşete düşüren o anları ise canlı yayınladı. Saldırgan olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, o anları canlı bir şekilde yayınladı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı.

SALDIRDIĞI 5 KİŞİYİ YARALADI

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRI ANINI CANLI YAYINLAMIŞ

Hücum yeleği ve kask takarak elindeki bıçakla çay bahçesini basan 18 yaşındaki şahsın olay anını videoya aldığı ortaya çıktı. Saldırgan şahıs, dehşete düşüren o anları canlı olarak yayınladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından açıklama yapan Adalet Bakan ı Yılmaz Tunç, saldırganın yakalandığını duyurdu. Tunç şunları söyledi: "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."