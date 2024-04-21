Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Büyükşehir Kadın Futbol Takımı Karşıyaka'yı 14-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü'nü 14-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

(ESKİŞEHİR) - TFF Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü'nü 14-0 mağlup ederek, ligin tamamlanmasına iki hafta kala yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir ekibi, ligin 12. haftasında Kocaeli deplasmanında Karşıyaka Koleji Spor Kulübü ile karşılaştı. Konuk ekip, sahadan 14-0'lık skorla ayrıldı.

Statüye göre lig gruplarında ilk iki sırada bulunanlar normal sezonun ardından oynanacak 2. lige yükselme play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Lig liderleri ise play-off kuralarına seri başı olarak katılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleşecek play-off karşılaşmalarında 3 takım, 2024-2025 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Eskişehir Karşıyaka Gençlik Futbol Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title