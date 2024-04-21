Eskişehir Büyükşehir Kadın Futbol Takımı Karşıyaka'yı 14-0 Mağlup Etti

(ESKİŞEHİR) - TFF Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü'nü 14-0 mağlup ederek, ligin tamamlanmasına iki hafta kala yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir ekibi, ligin 12. haftasında Kocaeli deplasmanında Karşıyaka Koleji Spor Kulübü ile karşılaştı. Konuk ekip, sahadan 14-0'lık skorla ayrıldı.

Statüye göre lig gruplarında ilk iki sırada bulunanlar normal sezonun ardından oynanacak 2. lige yükselme play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Lig liderleri ise play-off kuralarına seri başı olarak katılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleşecek play-off karşılaşmalarında 3 takım, 2024-2025 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek.