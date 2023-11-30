Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Erkek Eşitliği Projesi Toplantısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin pilot il olduğu Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi kapsamında yapılan toplantıda sonuçlar paylaşıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin pilot il olduğu Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi kapsamında "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Analizi Üst Düzey Sonuç Paylaşım Toplantısı" yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin dört pilot kurumdan biri olduğu, nihai faydalanıcısının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, eş yararlanıcısının T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uygulayıcı ortağının ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) olduğu bir Avrupa Birliği Projesi olan "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması" projesinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme (KEEDB) Analizi Üst Düzey Sonuç Paylaşım Toplantısı" Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve bürokratlar katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve UN Women Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı yaptı.

Ünlüce, pilot uygulama olarak başlayan projenin, proje sona erdikten sonra belediye bünyesinde tüm birimlerde uygulanacağını ifade ederek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından UN Women Program Yöneticisi Mustafa Çadır, "KEEDB Analiz Süreci", UN Women Uluslararası Danışman Elisabeth Klatzer ise "KEEDB Analiz Raporunun Sunumu" ile katılımcıları bilgilendirdi.

Tartışma oturumu ve değerlendirme sonrası toplantının ilk günü tamamlandı. İkinci gün ise belediye bünyesinde bulunan tüm daire başkanlıklarından temsilcilerin yer aldığı çalışma grupları bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaşarak, önümüzdeki dönemde çizilecek yol haritasını oluşturdular.

Haziran ayında başlatılan pilot analiz süreci kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen "Spor Hizmetleri" analiz konusu olarak seçildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir dizi toplantı ve çalıştay neticesinde KEEDB analiz süreci tamamlandı.