Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e Teşekkür Plaketi Verildi

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği'nin düzenlediği programda Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e depremde bölgeye yapmış olduğu yardımlar sebebiyle teşekkür plaketi verildi. Programa katılamayan Başkan Büyükerşen adına plaketi EBB Başkanvekili Mustafa Önder aldı.

Arsuz Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Başkanvekili Önder, şunları söyledi:

"İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden olan, birçok dini, kültürü bağrına basmış, gerek dostluk, gerek kardeşliğin önderi olan ve ülkemizin şeref nişanesi olan sevgili Hataylılar, sizleri Yunus'un sevgi kenti aşk-ı şehir namıyla Eskişehir adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Keşke yaşanmasaydı dediğimiz o günü biz de sizlerle yaşadık. Haberi alır almaz kent merkezi ve kırsal ilçe başkanlarımızla Yılmaz Başkanımızla bir araya geldik. Elimizdeki imkanlar dahilinde belirlenen ihtiyaç malzemeleri ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için 235 gönüllü belediye personelimiz yola çıktı. 1999 Yalova depremini yaşayan biri olarak sizleri çok iyi anlıyor ve duygularınızı paylaşıyorum. Sizlerle gönül bağımız var. Üzülüyoruz, 'geçecek' diyoruz. Umutlu olmak zorundayız. 40 yıl önce sizler çocuklarınızı Yılmaz Hoca'mızın kurmuş olduğu Anadolu Üniversitesi'ne gönderdiniz. Ben üniversiteyi Antakyalı arkadaşlarımla okudum. Öyle bir anlattılar ki bana Hatay'ı sevmemek mümkün değildi. Bu sebeple arkadaşlarımla 1984 yılında şehrinizi ziyarete geldim. Dönerken buraya doyamadım çünkü burada kardeşliği, hoşgörüyü, kardeşliği gördüm. Bugün buraya gelmek duygusal anlar yaşatıyor bana. Beni böyle bir günle tekrar burası ile buluşturan Arsuz Belediye Başkanlığı'na, Arsuz Turizm ve Kültür Derneği'ne Başkanımız Yılmaz Büyükerşen adına teşekkür ediyorum."

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ise "Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin depremde bizlere gösterdiği dostluğu ve yardımlarınızı asla unutmayacağız. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e sevgimizi ve minnetimizi temsil eden plaketimizi size emanet ediyoruz" dedi.