Eskişehir Alpu ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından ilçe merkezinde toplam 22 kilometrelik sıcak asfalt yapımını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe yeni bir görünüme kavuşacak.

Sorunsuz bir üstyapı için kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçe ve mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Alpu ilçe merkezinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince üstyapı çalışmaları sürdürülüyor.

İlçe merkezinde toplamda 22 kilometreye ulaşacak sıcak asfalt serimi ile ilçe konforlu ve güvenli yolların yanı sıra yeni bir görünüme kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi ve Kurtuluş Caddesi üzerinde 1.900 metrelik yola 12.000 ton sıcak asfalt, Fevzipaşa Mahallesi ve Yunusemre Mahallesinde de 30.000 metre bordür döşenmesi ile 20.000 ton sıcak asfalt serimi yapılarak toplam 22 kilometrelik alanda asfaltlama gerçekleştiriliyor. Ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken çalışmaların kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.