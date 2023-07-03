Eskişehir, 9 Günlük Kurban Bayramı Tatilinde Yüz Binlerce Ziyaretçi Ağırladı

Eskişehir, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince büyük ilgi gördü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, 102 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, tarihi Odunpazarı bölgesindeki tematik müzeler başta olmak üzere diğer turistik merkezlere yoğun ilgi gösterdi. Kentpark, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Porsuk Çayı gondol ve bot turları da ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler arasındaydı.

Eskişehir, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüz binden fazla yerli ve yabancı misafir ağırladı.

Eskişehir, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresince de büyük ilgi gördü. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, 102 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, tarihi Odunpazarı bölgesindeki tematik müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile burada bulunan turistik merkezler, Kentpark, yapay plaj ve havuz, Porsuk Çayı gondol ve bot turlarına yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan tematik müzeleri Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, tatil süresince 19 bin 83 ziyaretçiyi ağırladı. Müzeler önünde kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ziyaretçilerin en yoğun olduğu bir diğer nokta ise Kentpark ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Ziyaretçilerin parklara büyük ilgi gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Masal Şatosu'nu 17 bin 207, Bilim Deney Merkezini 3 bin 274, Sabancı Uzay Evi'ni 1613, Hayvanat Bahçesi'nin ise 40 bin 621 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Tatil süresince 10 bin 240 kişi gondol, 6 bin 294 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı. Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez adresi olan ve içerisinde havuzun da bulunduğu yapay plajdan ise 3 bin 841 ziyaretçi yararlandı.

Bayramda yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Şehir Turizmi hedefiyle hayata geçirdiğimiz projelerin sonucunda Türkiye'nin dört bir yanından başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri şehrimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük değişim yaşayan Eskişehir, oluşturduğumuz turistik merkezlerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında artık tanınan, tercih edilen ve görülmesi gereken bir yer olarak gösterildiği için turizm hareketliliği de her geçen gün artıyor. Bayram tatilinde de şehrimiz yoğun bir ilgi gördü. Yenileri eklemeye devam ettiğimiz tematik müzelerimiz, parklarımız, bot ve gondollarımız, plaj ve havuz başta olmak üzere büyük ilgi gören turistik merkezlerimiz birer kültür ve tanıtım elçisi olarak da görev yapıyorlar. Henüz Eskişehir'i görmemiş ama merak eden herkesi en kısa zamanda güzel şehrimizi görmeye, gezmeye davet ediyorum" dedi.