Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Eskil Belediyesi hangi partiden? Sorusu da merak edilmekte olan yerler arasında. Peki, Eskil Belediye Başkanı kimdir? Eskil Belediye Başkanı hangi partiden seçildi? Necati Belgemen hayatı ve biyografisi!

Eskil Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Aksaray yerel seçimleri kapsamında kimin seçildiğini merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Eskil Belediyesi hangi partiden? Eskil Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler. Peki, Eskil Belediye Başkanı kimdir? Eskil Belediye Başkanı hangi partiden seçildi? Necati Belgemen hayatı ve biyografisi!

ESKİL BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

31 Mart 2019 Aksaray Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, Aksaray'ın 8 ilçesine belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Seçimlere katılan başlıca partiler, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi oldu. Ak Parti adayı Necati Belgemen %52,85'lik bir oy oranı ile Eskil Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.

NECATİ BELGEMEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1956 yılında Aksaray'da doğdu. İlköğretimi Eskil'de okuyan Belgemen, liseyi Aksaray'da tamamladı. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi Eskil Belediye Başkanlığı, 1989-1994 yılları arasında ise yine aynı partiden belediye başkanı seçildi. 1999 yılında da MHP'den belediye başkanı seçilen Belgemen, 2007 yılından bu yana Eskil Ziraat Odası Başkanlığı görevine devam etmektedir. Belgemen, evli ve beş çocuk babasıdır.