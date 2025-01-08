Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Eski Yöntem filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eski Yöntem filmini izleyecek olanların merak ettiği Eski Yöntem konusu nedir, Eski Yöntem oyuncuları kimler ve Eski Yöntem özeti gibi konuları inceliyoruz.

ESKİ YÖNTEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce öldürdüğü bir adamın oğlu intikamını almak için geldiğinde, yaşlı bir silahşor ve kızı geçmişin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

ESKİ YÖNTEM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Nicolas Cage, Shiloh Fernandez, Abraham Benrubi ve Kerry Knuppe