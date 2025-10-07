Türkiye'nin bürokrasi dünyasında nadir görülen kariyer basamaklarını tırmanan isimlerden biri olan Funda Kocabıyık, hem eğitim hem de sosyal projelerde yürüttüğü çalışmalarla adından sıkça söz ettirdi. Uzun yıllar devlet kademelerinde üst düzey görevler üstlenen Kocabıyık, özellikle Uşak Valiliği döneminde toplumsal projeleri ve eğitim alanındaki girişimleriyle dikkat çekti. 2024 yılında eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ile boşanmasının ardından soyadını Kaya olarak değiştiren Funda Kocabıyık, özel hayatı kadar kariyeriyle de merak konusu oldu. Peki, Eski Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık'ın eski eşi Funda Kocabıyık kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FUNDA KOCABIYIK KİMDİR?

Funda Kocabıyık, Türkiye'nin eğitim ve devlet yönetimi alanlarında önemli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrat olarak tanınıyor. 1994 yılında felsefe öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Kocabıyık, daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na müfettiş yardımcısı olarak geçiş yaptı. Bu görevden sonra hızla yükselen Kocabıyık, 2011 yılında Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü, 2012 yılında ise Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atandı.

2016 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev alan Kocabıyık, uluslararası eğitim politikaları alanında önemli projeler yürüttü. Kariyerinin zirvesi ise 27 Ekim 2018 tarihinde Uşak Valiliği görevine atanmasıyla geldi. Türkiye'nin ilk kadın Uşak Valisi olarak tarih yazan Kocabıyık, görev süresi boyunca eğitimden sosyal projelere kadar birçok alanda toplum yararına çalışmalar gerçekleştirdi.

ESKİ UŞAK VALİSİ FUNDA KOCABIYIK KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen Funda Kocabıyık, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan deneyimi, hem devlet kademelerinde hem de eğitim alanında güçlü bir bilgi birikimine sahip olmasını sağlamıştır.

FUNDA KOCABIYIK NERELİ?

Funda Kocabıyık, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğmuş olup aslen Kahramanmaraşlıdır. Anadolu'nun köklü kültürüne sahip bir şehirden gelen Kocabıyık, bu köklerinden aldığı disiplin ve kararlılıkla Türkiye bürokrasisinde önemli bir yer edinmiştir.

FUNDA KOCABIYIK NE MEZUNU?

Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde devam eden Kocabıyık, Felsefe Bölümü'nden mezun olmuştur. Felsefe eğitimi, onun analitik düşünme becerilerini ve karar alma süreçlerindeki yetkinliğini geliştirmesinde etkili olmuştur. Bu akademik temel, Kocabıyık'ın öğretmenlikten devlet bürokrasisine geçişinde de önemli bir rol oynamıştır.

FUNDA KOCABIYIK'IN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Funda Kocabıyık, uzun yıllar evli olduğu Hüseyin Kocabıyık ile 2024 yılında boşanmıştır. Hüseyin Kocabıyık, AK Parti İzmir Milletvekili olarak siyasi hayatında öne çıkmış bir isimdir. Sosyal medya hesabından yaptığı gözaltı duyurusu ile kamuoyunun gündemine gelen Hüseyin Kocabıyık, eski eşi Funda Kocabıyık'ın da yeniden dikkat çekmesine neden olmuştur. Boşanma sonrası Funda Kocabıyık, Kaya soyadını kullanmaya başlamıştır.