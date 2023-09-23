Eski Trump Beyaz Saray görevlisi, Eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti

Eski Trump Beyaz Saray görevlisi Cassidy Hutchinson, 6 Ocak 2021'de kongre baskını sırasında Trump'ın avukatı ve eski New York belediye başkanı olan Rudy Giuliani'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Hutchinson, bu olayı önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan 'Yeter' adlı kitabında detaylarıyla anlattı. İddia edilen saldırı sırasında Hutchinson, Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Mark Meadows'un asistanı olarak çalışıyordu.

Eski Trump Beyaz Saray görevlisi Cassidy Hutchinson,6 Ocak 2021'de kongre baskını sırasında Trump'ın avukatı ve eski New York belediye başkanı olan n,Rudy Giuliani'ninkendisini taciz ettiğini söyledi.

Hutchinson, o dönem 24 yaşındaydı ve önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan "Yeter" adlı kitabında, eski belediye başkanı ve Trump'ın avukatı olan Giulianikendisini taciz ettiği olayın detaylarını anlattı. Bu olay, o zamanın başkanı destekçilerinin Kongre'yi yağmaladığı ve Başkan seçilen Joe Biden'ın zaferinin onayını geciktirdiği gün önce gerçekleşti.

"The Guardian" tarafından aktarıldığına göre, Hutchinson şunları yazdı: "'Bu arada,' dedi, kumaşa dokunarak, 'Bu deri ceketi üzerinde seviyorum.' Eli ceketimin altına, ardından eteğimin altına kaydı."

" Parmaklarını bacağımda hissediyordum" diye devam ediyor. "Çenesini yukarı kaldırıyor. Gözlerinin beyazları sarımsı görünüyor. GözlerimJohn Eastman'a kayıyor, o da pis bir sırıtma atıyor."

Hutchinson, Giuliani'yi "avına yaklaşan bir kurt gibi davrandığını" tanımlası.

"Kaslarımın gerginliğiyle savaşıyorum ve Rudy'nin beni kavramasından kaçıyorum," diye devam ediyor.

İddia edilen saldırı sırasında Hutchinson, o zamanlar Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Mark Meadows'un asistanı olarak çalışıyordu.

Hutchinson'ın taciz iddiasını ortaya atmak için neden bu kadar beklediği bilinmezken politik danışman Ted Goodman yaptığı açıklamada, "Cassidy Hutchinson'dan, iki buçuk yıl önceki bu iddiaları, kitabının tanıtım kampanyasının bir parçası olarak dile getirmesini düşümek adil olur" dedi.

neden şimdiye kadar dile getirdiğini sormak adil olur" dedi.

"Bu, belediye başkanlığı döneminde New York şehrini mafyadan temizleyen, müthiş bir siyasi kariyeri olan Rudy Giuliani aleyhine ortaya atılan müthiş bir yalandır ifadesini kullandı.

79 yaşındaki Giuliani, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından artan hukuki sorunlarla baş etmek zorunda kaldı.

Bu ayın başlarında, 2020 sonuçlarını Georgia'da tersine çevirme girişimiyle bağlantılı olarak 13 suçlamayı reddederek suçsuz olduğunu söyledi.Ayrıca, geçen Mayıs ayında bir çalışanıGiuliani hakkında kendisine cinsel tacizde bulunma ve 2 milyon tutarındaki maaşını ödemediği için 10 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.