Eski sevgilisinin fotoğraflarını silmeyenlere kötü haber! Yargıtay 4 yıla kadar ceza veriyor

İstanbul'da yaşayan bir kadın, eski sevgilisinden beraber oldukları döneme ait çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmasını istedi. Eski sevgili fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmayınca konu mahkemeye taşındı. Yargıtay, fotoğrafların kaldırılması gerektiğine hükmetti.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Eski sevgilisi fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmayınca kadın, fotoğraflarının sosyal medyada izinsiz bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme fotoğrafların davacının rızası dışında yüklenip yüklenilmediğinin tespit edilememesi gerekçesiyle beraat kararı verdi. Dosya Yargıtay'a taşındı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yargıtay'dan ise dava ile ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay, fotoğrafların özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğini ancak mağdurun rızası dışında yayınlanmaya devam etmesi nedeniyle verileri hukuka aykırı yayma suçu işlendiğine dair karar verdi. Sanığa kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçundan 2 ile 4 yıl hapis cezasıyla yargılanmalıdır kararı çıktı.