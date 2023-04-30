Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman düğüne katıldı

İSTANBUL - Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ünlü iş insanı Cengiz Bingöl'ün oğlunun düğününe katıldı.

İş insanı Cengiz Bingöl'ün oğlu Sait Bingöl Dilara Durmaz ile dün akşam Kuruçeşme'de bulunan bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğün törenine Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı. Davetliler kıyılan nikahın ardından şarkıcı Ceylan'ın sahne aldığı düğünde eğlenirken Ceylan'ın Seda Sayan ile yaptığı düet ise büyük ilgi gördü.