Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, hangi köyde? Hangi il, ilçe ve köyde çekildi? Eski Köye Yeni Adet film çekimleri nerede yapıldı?
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Bugün Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet filmi ekranlara gelecek. Filmi izleyenler filmin nerede ve hangi köyde çekildiğini merak etti. Peki, Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, hangi köyde? Hangi il, ilçe ve köyde çekildi? Eski Köye Yeni Adet film çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Eski Köye Yeni Adet, Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın 2018 yılında yazıp ve yönettiği Komedi filmi. Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, hangi köyde? Hangi il, ilçe ve köyde çekildi? Eski Köye Yeni Adet film çekimleri nerede yapıldı?
Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.
1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna dair kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene kadar her şey değişecektir.
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