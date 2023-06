Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Muhlis, Naci, Gülizar, Şadiye kimdir?

Her bayramda olduğu gibi bu bayram günlerinde de televizyonlarda yerli ve yabancı filmler ekrana gelmektedir. Bugün Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet filmi yayınlanacak. Peki, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimlerdir? Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...

ESKİ KÖYE YENİ ADET HANGİ YIL YAPIMI?

Eski Köye Yeni Adet, Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın 2018 yılında yazıp ve yönettiği Komedi filmi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU NE?

1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna dair kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene kadar her şey değişecektir. Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI KİMLERDİR?