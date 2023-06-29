Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Muhlis, Naci, Gülizar, Şadiye kimdir?
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Bugün Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında detayları merak etti. Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Muhlis, Naci, Gülizar, Şadiye kimdir? İşte detaylar...
Her bayramda olduğu gibi bu bayram günlerinde de televizyonlarda yerli ve yabancı filmler ekrana gelmektedir. Bugün Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet filmi yayınlanacak. Peki, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimlerdir? Eski Köye Yeni Adet filminin konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet filmi hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...
Eski Köye Yeni Adet, Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın 2018 yılında yazıp ve yönettiği Komedi filmi.
1990'ların sonunda köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrol için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken, birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna dair kanaat getirirler. Bundan sonra devletin kulağının her an kendilerinde olduğunu ve dinlendiklerini zanneden erkekler, kadınların yanında politik hiçbir meseleden bahsetmemeye, onlara daha kibar davranmaya özen gösterir. Devletten takdir görmek ve sesini duyurabilmek için kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek Vatan Sana Canım Feda diye bağırırlar. Bu yanlış anlama çözülene kadar her şey değişecektir. Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde yapıldı. Ayvacık'taki Asos bölgesinde yer alan Kulfal ve Tamış Köyleri, filmin geçtiği alanlardır.
- Bülent Emrah Parlak - Muhlis
- Nail Kırmızıgül - Naci
- Füsun Demirel - Gülizar
- Burcu Gönder - Şadiye
- Haki Biçici - Fedai
- Gülhan Tekin - Sevda
- Meltem Yılmazkaya - Nuriye
- Osman Akça
- Ali Rıza Tanyeli - Zeki
- Muhammed Cangören
- Asiye Dinçsoy
- Gürsu Gür
- Nülufer Kılıçarslan
- Ali Rıza Kubilay
- Güner Özkul
- Derya Karadaş
- Nursel Köse