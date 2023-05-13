4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu nedenle seçimde oy kullanacak olan birçok seçmen tarafından Eski kimliğimle oy kullanabilir miyim? Sorusu merak ediliyor. Peki, ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI: Eski kimliğimle oy kullanabilir miyim? Eski nüfus cüzdanım ile oy kullanabilir miyim?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle Eski kimliğimle oy kullanabilir miyim? Sorusu, oy kullanacak olan birçok seçmen tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI: Eski kimliğimle oy kullanabilir miyim? Eski nüfus cüzdanım ile oy kullanabilir miyim?

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin olarak resmi belgelerde yer almakta olan bilgilere göre;

135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.