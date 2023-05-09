Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimler için Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Eski kimlikle oy kullanılır mı? Merak etmekteler.