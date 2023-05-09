Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Eski kimlikle oy kullanılır mı?
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Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimler için Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Eski kimlikle oy kullanılır mı? Merak etmekteler.
Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimler için Eski kimlikle oy kullanabilir miyim? Eski kimlikle oy kullanılır mı? Merak etmekteler. İşte detaylar...
ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI?
Eski ve yeni kimlik kartları ile seçmenler oy kullanabilmektedir.
Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?
Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim?
Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.