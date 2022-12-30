İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlikler hakkında önemli bir çalışmayı duyurdu. Bakan Soylu, 2023 yılından itibaren bankalarda eski kimlikle işlem yapılamayacağını ve yeni kimliğin zorunlu olacağını ifade etti. Vatandaşlar ise Eski kimlik yenileme süresi ne zaman? 2023 Eski kimlik son kullanma tarihi ne zaman? sorularını merak etti.

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi. Açıklamanın üzerine Eski kimlik yenileme süresi ne zaman? 2023 Eski kimlik son kullanma tarihi ne zaman? soruları aratıldı.

ESKİ KİMLİK YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN?

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi. Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik" diye konuştu.