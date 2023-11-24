Eski hükümlülere, işlerini kurmaları için 1 milyon 200 bin lira hibe desteği Niğde'de eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için hibe desteği sağlandı.

Eski hükümlülere, işlerini kurmaları için 1 milyon 200 bin lira hibe desteği

NİĞDE - Niğde'de eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için hibe desteği sağlandı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve İŞKUR arasında yapılan protokolün ardından ekskavatör operatörlüğü eğitimi alan 12 eski hükümlüye düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için 1 milyon 200 bin lira desteğin sağlandığı proje çerçevesinde hükümlülerin tahliyeleri sonrası topluma kazandırılması, kişisel becerilerinin geliştirilmesi, istihdam sağlanması, meslek edinmesi ve sosyal faaliyette bulunması amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen 'Kendi İşini Kurma Projesinin Tanıtımı ve Ekskavatör Operatörlüğü Sertifika Takdim Töreninde' konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, 12 eski hükümlüye yaklaşık 1 milyon 200 bin lira destek sağlandığını söyledi. Vali Çelik; "Niğde tek başına verilen desteğin yaklaşık yüzde 22'sini aldı. Denetimli Serbestlik ve İŞKUR il müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Destek ve hibe alan kişi, kurum ve kuruluşlar bu işe sahip çıkarlarsa başarılı oluyor. Ama verilen desteğin kıymetini bilmeyen, kendini bu anlamda geliştirmeyen, işine sahip çıkmayan insanlar da başarısız oluyor. Bu arkadaşlarımıza verilen destekler çok kıymetli. Destek vatandaşlarımızın yeniden bir hayat kurmalarına vesile oluyor, diğer taraftan da ekonomik olarak bu kişileri özgür kılıyor, devlete veya herhangi bir kuruma bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğretiyor" diye konuştu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise; "Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hazırladığı projelerle 12 hizmet alanında 1 milyon 200 bin lira hibe alarak Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla iş makinesi operatörlüğü projeleri de hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede ekskavatör projesinde, 10 hükümlümüz programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Temel amacımız hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak suretiyle istihdama ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamalarıdır. Ayrıca hükümlülerin topluma entegrasyonları sağlanacağından tekrar suça karışmaları önlenmiş olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hibe desteği alan eski hükümlülerin projeleri tanıtıldı ve iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi.