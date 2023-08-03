Yapılan atamaların ardından Eski Genelkurmay başkanı kim? Sorusu gündeme geldi. Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Peki, Eski Genelkurmay başkanı kim? Eski Genelkurmay başkanı hayatı ve biyografisi!

Eski Genelkurmay başkanı kim? Sorusu, yapılan atamaların ardından merak edildi. Görevde kimin olduğunu merak etmekte olan birçok vatandaş internet üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Peki, Eski Genelkurmay başkanı kim? Eski Genelkurmay başkanı hayatı ve biyografisi!

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM?

3 Ağustos 2023 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Daha öncesinde 5 Haziran 2023 tarihinde vekaleten görev yapmakta olan Musa Avsever Genelkurmay başkanlığı görevini üstleniyordu.

Eski Genelkurmay başkanı Musa Avsever

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ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever (7 Kasım 1957), Türk asker. Mevcut TSK Genelkurmay Başkan Vekili ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı. Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulunmuştur. 2003'te tuğgeneral, 2016'da orgeneral rütbesine terfi etmiş ve 2016-2021 yılları arasında 1. Ordu komutanlığı yaptıktan sonra 2021 yılında Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur.