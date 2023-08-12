Eski Eşinden Saldırıya Uğrayan Kadın Biber Gazıyla Kurtuldu

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı eski eşi Eren Çakırgül'den (28), biber gazı sıkarak kurtulan Havanur Akan, "2 yıl sürdü bu süreç ama bitmedi. Ben onun tedavi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu ona yaptıran ne bilmiyorum, sürekli kafasında kuruyor. Yeni iş yerimi bulmuş, patronumla tehdit ediyor" dedi. Kendisi gibi aynı durumda olan birçok kadının olduğunu belirten Akan, "Korkularından sesini duyuramıyorlar. Onlar da korkmadan benim gibi yapsınlar" dedi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sözlü ve fiziki saldırısına uğradığı eski eşi Eren Çakırgül'den (28), biber gazı sıkarak kurtulan Havanur Akan, "2 yıl sürdü bu süreç ama bitmedi. Ben onun tedavi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu ona yaptıran ne bilmiyorum, sürekli kafasında kuruyor. Yeni iş yerimi bulmuş, patronumla tehdit ediyor" dedi. Kendisi gibi aynı durumda olan birçok kadının olduğunu belirten Akan, "Korkularından sesini duyuramıyorlar. Onlar da korkmadan benim gibi yapsınlar" dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan Havanur Akan, 2020 yılında o dönemde çağrı merkezinde tanıştığı Eren Çakırgül ile evlenerek Erzurum'a yerleşti. İddiaya göre evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darbedilen Akan'ın omzu alçıya alındı ve bir süre sonra da ağzına silah dayayarak tehdit edildi. Bunun üzerine Samsun'a ailesinin yanına dönen Akan, hamile olduğunu öğrendi. Müjdeli haberi vermek isteyen Havanur Akan, eşinden 'O çocuk benden değil, sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı ve Erzurum'a döndüğü 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada, Eren Çakırgül tekmeler savurmaya başladı. Hastaneye giden Akan, düşük yaptığını öğrendi. Tekrar memleketi Samsun'a dönen Havanur Akan, açtığı boşanma davasını kazandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı olan ihraç uzman çavuş Çakırgül, dün Akan'ın evinin önüne geldi. Eren Çakırgül'ü gören Havanur Akan, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi sözlü ve fiziki saldırıda bulununca Akan, biber gazını kullanıp, o anları kayıt altına aldı. Darp raporu alan Akan'ın ifadesine başvuran polis ekipleri, Eren Çakırgül'ün yakalanması için çalışma başlattı.

EREN Ç. İLE TELEFONLA KONUŞTU

Dün telefonla eski eşi ile konuşan Havanur Akan, "Neden fotoğraflarımı paylaşıp beni rezil ediyorsun?" sorusuna Eren Ç., "Şu anda ses kaydı alıyorsun biliyorum. Ben bunların yarın nereden çıkacağını biliyorum. Sana bu zamana kadar ne yaptım? Türkiye'ye bunu duyurdun değil mi? Sosyal medyadan paylaştığın videoları kaldırırsan ben de hesabı kapatırım" cevabını verdi.

'KUMAR BORCU YÜZÜNDEN KAVGA OLUYORDU'

Olayın başlama sürecini anlatan Havanur Akan, "Sürekli bir kumar borcu birikmiş, benim bundan haberim yoktu. 300 lira olan kirayı ödeyememeye başladı. Bana sürekli, 'sen bul' dedi. Bir ay ailemden destek alarak buldum. İkinci ay tekrar başladı. Her ayın 15'inde bir kavga oluyordu. Bir gece, 'bana vurmaz' dedim ama karnıma tekmeler atmaya başladı. 2 aylık hamileydim. 'Eren yapma, çocuk düşecek kaybedeceğiz' dedim ama 'o çocuk zaten benim değil, gebersin, sen de geber' gibi cümleler kurmaya başladı. Sonraki gün göreve gitti. Ağrım olmaya başladı, sarsıntı hissettim. Sürüne sürüne karşı komşuma gittim. Hastaneye götürdüler, düşük yaptığım ortaya çıktı" dedi.

'KARŞIDAN ATEŞ ETSE İSABET EDERDİ'

Eren Çakırgül'ün psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Havanur Akan, "Ben öyle düşünüyorum. Sıkı bir aile yapısı yok. Yanında hiç kimsesi yok. Tüm arkadaşlarını ve mesleğini kaybetti. Ben ona yuva olmaya çalıştıkça, o kendi yuvasını başına yıktı. Samsun'a döndüğümde boşanma davası açtım. Buraya geldiğimde beni takip etmeye başladı. Şikayet üzerine ayağına kelepçe takıldı. 2 yıl sürdü bu süreç ama bitmedi. Ben onun tedavi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu ona yaptıran ne bilmiyorum, sürekli kafasında kuruyor. Yeni iş yerimi bulmuş, patronumla tehdit ediyor. Parkta bana fotoğraf atıp video çekti. Beni en çok korkutan iş yerimin önünden geçmesiydi. Silahı olsa ve karşıdan ateş etse kesinlikle isabet ederdi" diye konuştu.

'DÜN ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM'

Dün ölümle burun buruna geldiğine değinen Havanur Akan, "Ben işe arkadaşımla gidip geliyorum. Tam arabaya binerken karşıma dikildi. O değildir dedim ama o çıktı. Onun yanına doğru yürüdüm ama aklıma gelen ilk şey telefon oldu. Yetersiz delil diyen herkese inat telefonu çıkardım. Kamerayı açtım ve biber gazımı çıkardım. Arabanın arkasına saklandı. Çıkıp, kolumdan tuttu ve kolum mosmor oldu. O an tek yaptığım şey biber gazını sıkmak oldu. Kurtuldum mu hayır, inatla benim adıma sosyal medyada hesap açıp 'sabah 8'de yine oradayım' diyor. Dün işten çıktım. Polis beni aradı. Eve geçtiğimde beni almaya geleceklerini söylediler. Karakola gittik. İfade verirken kolumdaki morluğu gördüler ve sonra darp raporu aldık. Eren Ç., her yerde aranıyor. Ben artık korunmak istiyorum. Bir dakika da olsa hayattayken haber olmak istiyorum. Benim gibi birçok kadın var. Korkularından sesini duyuramıyorlar. Onlar da korkmadan benim gibi yapsınlar" dedi.