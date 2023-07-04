Eski Eşi Tarafından Şiddet Gören Kadın Yeniden Tehdit Edildi

Adana'da sürekli şiddet gören ve ölümle tehdit edilen Özge Polat, eski eşi tarafından yeniden tehdit edildiğini belirtti. Polat, çocuklarının yurda verileceğini söylemesi üzerine yaşanan tartışma sonucunda darbedildiğini ifade etti. Kadın, artık susmayacağını ve çocukları için mücadele edeceğini dile getirdi.

ADANA'da Özge Polat (31), henüz 17 yaşındayken evlendiği Özkan Ö.'den (34) sürekli şiddet görüp, üzerine içki dökerek yakmaya çalışılıp, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle 2019 yılında boşandı. Eşinin tehditlerinin devam etmesi ve 2 çocuğunu geçen hafta yurda vereceğini söylemesi üzerine yeniden çıkan tartışma sonra darbedildiğini belirten Polat, "Rapor alıp şikayetçi olduk. Kendi de ifade verdikten sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti" dedi.

Kentte güzellik salonu işleten Özge Polat, henüz 17 yaşındayken bir şehirlerarası otobüs firmasının ortağı olan Özkan Ö. ile 2009 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kız ve bir oğlu oldu. Polat, iddiaya göre, kıskançlık krizine giren eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye başladı. Çocuklarının babasız büyümemesi için bu şiddeti ailesi ve yakınlarından gizleyen Polat, 2016 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrenip, boşanma davası açtı. Eve gelen tebligatı gören Özkan Ö., öfkelenip, darbettiği Polat'ın üzerine içki döküp, yakmaya çalıştı. Farklı tarihlerde eşi için uzaklaştırma kararı çıkarttıran Polat, yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayıp 2019 yılında Özkan Ö.'den boşandı. Buna rağmen Polat'ın evini basan Özkan Ö., kadının başına silah dayayıp, ölümle tehdit etti.

Çocuklarını elinden almaya çalışıp, yurda göndermek istemesinin bardağı taşıran son damla olduğunu kaydeden Polat, "Saplantılı bir şekilde peşimden geliyordu. Bundan 6 yıl önce darbedildim ve kadın sığınma evinde kaldım. Artık çok yoruldum. Çocuklara bakmadığımı söyleyip, bu kez de onlar üzerinden saldırmaya başladı. Madem ben bakamıyorum, bir baba olarak kendisi bakabilirdi. Çocukları yurda vermek, onları bu denli ağlatıp, üzmek ne demek? Kızım, kardeşi yurda gidecek diye ağlıyordu. Oğlum ise ablasının ağlamaması için kendisini yurda göndermesini istiyordu. Yeterince sustum, artık çocuklarım için susmayacağım" ifadesini kullandı.