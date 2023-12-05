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Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan için cenaze namazı kılındı

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan için cenaze namazı kılındı

ANKARA - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Lütfi Doğan bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan için ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin çok sayıda siyasi, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğan, Süleymaniye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı sonrası Süleymaniye Haziresi'ne defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Bayram-ı Veli Lütfi Doğan Ölüm Genel Politika Dünya Güncel Haberler

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