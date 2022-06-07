Eski çamlar bardak oldu ne demek? Eski çamlar bardak oldu anlamı nedir? - Haberler

Eski çamlar bardak oldu ne demek merak ediliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya okuduğumuz bazı sözler ve anlamları merak edilmekte. Eski çamlar bardak oldu hikayesi nedir araştırılıyor. Peki, Eski çamlar bardak oldu ne demek? Eski çamlar bardak oldu anlamı nedir? İşte detaylar...

ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU NE DEMEK?

Eski çamlar bardak oldu; dönem değişti, eski tutumların bir değeri kalmadı, durumlar tümden değişti demektir.

Eski çamlar bardak oldu "Şartlar değişti" anlamında kullanılan bir sözdür.

Haberler.com - Gündem