14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerinde eski Kabine'nin 16 üyesi milletvekili oldu. Peki Eski bakanların yeni görevleri ne? Eski bakanlar ne oldu?

Eski bakanlar ne oldu? 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerinde eski Kabine'nin 16 üyesi milletvekili oldu. Peki Eski bakanların yeni görevleri ne? Eski bakanlar ne oldu? İşte detaylar...

ESKİ BAKANLARIN YENİ GÖREVLERİ NE OLDU?

Eski Kabine'deki isimlere AK Parti'nin bundan sonra hangi görevi vereceği merakla beklenirken, yeni gelişme yaşandı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; TBMM'nin yeni döneminde milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan bazı isimlere Meclis'te yeni görevler verildi.

KOMİSYONLARDA BAŞKAN OLDULAR

İhtisas Komisyonları Başkanları (28. Dönem 1. Devre) listesinde yer alan o isimlerden bazılarının görevleri de öğrenildi. Buna göre; Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Murat Kurum Çevre Komisyonu, Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Derya Yanık İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu, Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu, Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Vahit Kirişci de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı oldu.