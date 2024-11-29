ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Şu anda hayatta olan Harrison Ruffin Tyler'ın babasının babası olan eski ABD başkanı John Tyler, hangi yıl doğmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ŞU ANDA HAYATTA OLAN HARRİSON RUFFİN TYLER'IN BABASININ BABASI OLAN ESKİ ABD BAŞKANI JOHN TYLER, HANGİ YIL DOĞMUŞTUR?

A : 1790

B: 1840

C: 1890

D: 1940

Cevap: