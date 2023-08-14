Eşit Ağırlık TM önü açık meslekler ve bölümleri neler? Geleceğin en iyi ve popüler eşit ağırlık meslekleri hangileri?

YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemi başladı. Öğrenciler hayallerindeki üniversitelere kavuşmak için tercihlerini yapıyor. Fakat Eşit Ağırlık TM önü açık meslekleri ve bölümleri neler? Geleceğin en iyi ve popüler eşit ağırlık meslekleri hangileri? Konusunda hala sorular soruluyor. İşte konu hakkında detaylar…

Oldukça geniş bir yelpazesi bulunan eşit ağırlık yani TM(Türkçe-Matematik) bölümü çok tercih ediliyor. Bu bölüm ağırlıklı olarak Türkçe, matematik ve edebiyat derslerini içeriyor. Öğrenciler ise YKS tercihlerinde sona gelinirken Eşit Ağırlık TM önü açık meslekleri ve bölümleri neler? Geleceğin en iyi ve popüler eşit ağırlık meslekleri hangileri? Sorularının cevaplarını merak ediyorlar. İşte detaylar…

EŞİT AĞIRLIK TM ÖNÜ AÇIK MESLEKLER VE BÖLÜMLERİ NELER?

Eşit ağırlık alanında en fazla tercih edilen meslekler arasında şunlar yer alır: Hukuk, sınıf öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, uluslararası ilişkiler, psikoloji, işletme, iktisat, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, iç mimarlık ve çevre tasarımı, bankacılık, çocuk gelişimi. Bu yazımızda sizler için önü açık ve geleceği parlak eşit ağırlık bölümlerini bir araya getirdik.

Eşit Ağırlık bölümleri arasında her yıl kontenjanları mutlaka dolan ve en çok tercih edilen bölümler arasında Hukuk, Psikoloji, İktisat, İşletme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler yer alıyor. Bu bölümler yüksek sıralamalardan öğrenci alırken aynı zamanda kontenjanları hep doluyor.

GELECEĞİN EN İYİ VE POPÜLER EŞİT AĞIRLIK MESLEKLERİ HANGİLERİ?

Aşağıdaki listede eşit ağırlık bölümlerini görebilirsiniz. İlgi alanınıza uygun olan bir bölümü seçmeniz üniversite yaşantınızda sizleri daha başarılı yapacaktır.