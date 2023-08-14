Eşit Ağırlık TM önü açık meslekler ve bölümleri neler? Geleceğin en iyi ve popüler eşit ağırlık meslekleri hangileri?
Gündem Haberleri
YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemi başladı. Öğrenciler hayallerindeki üniversitelere kavuşmak için tercihlerini yapıyor. Fakat Eşit Ağırlık TM önü açık meslekleri ve bölümleri neler? Geleceğin en iyi ve popüler eşit ağırlık meslekleri hangileri? Konusunda hala sorular soruluyor. İşte konu hakkında detaylar…
Oldukça geniş bir yelpazesi bulunan eşit ağırlık yani TM(Türkçe-Matematik) bölümü çok tercih ediliyor. Bu bölüm ağırlıklı olarak Türkçe, matematik ve edebiyat derslerini içeriyor. Öğrenciler ise YKS tercihlerinde sona gelinirken Eşit Ağırlık TM önü açık meslekleri ve bölümleri neler? Geleceğin en iyi ve popüler eşit ağırlık meslekleri hangileri? Sorularının cevaplarını merak ediyorlar. İşte detaylar…
EŞİT AĞIRLIK TM ÖNÜ AÇIK MESLEKLER VE BÖLÜMLERİ NELER?
Eşit ağırlık alanında en fazla tercih edilen meslekler arasında şunlar yer alır: Hukuk, sınıf öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, uluslararası ilişkiler, psikoloji, işletme, iktisat, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, iç mimarlık ve çevre tasarımı, bankacılık, çocuk gelişimi. Bu yazımızda sizler için önü açık ve geleceği parlak eşit ağırlık bölümlerini bir araya getirdik.
Eşit Ağırlık bölümleri arasında her yıl kontenjanları mutlaka dolan ve en çok tercih edilen bölümler arasında Hukuk, Psikoloji, İktisat, İşletme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler yer alıyor. Bu bölümler yüksek sıralamalardan öğrenci alırken aynı zamanda kontenjanları hep doluyor.
GELECEĞİN EN İYİ VE POPÜLER EŞİT AĞIRLIK MESLEKLERİ HANGİLERİ?
Aşağıdaki listede eşit ağırlık bölümlerini görebilirsiniz. İlgi alanınıza uygun olan bir bölümü seçmeniz üniversite yaşantınızda sizleri daha başarılı yapacaktır.
- Eşit ağırlık bölümünde yer alan lisans bölümleri
- Aile ve Tüketici Bilimleri
- Antrenörlük Eğitimi
- Antropoloji
- Arkeoloji
- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
- Bankacılık
- Bankacılık ve Finans
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
- Bilgi ve Belge Yönetimi
- Bilim Tarihi
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
- Çocuk Gelişimi
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Ekonometri
- Ekonomi
- Ekonomi ve Finans
- Enerji Yönetimi
- Felsefe
- Felsefe Grubu Öğretmenliği
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
- Girişimcilik
- Grafik
- Grafik Tasarımı
- Gümrük İşletme
- Havacılık Yönetimi)
- Hukuk
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- İktisadi ve İdari Bilimler Programları
- İktisadi ve İdari Programlar
- İktisat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İslam İktisadı ve Finans
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Klasik Arkeoloji
- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
- Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
- Lojistik Yönetimi
- Maliye
- Moda Tasarımı
- Muhasebe ve Denetim
- Muhasebe ve Finans Yönetimi
- Müzecilik
- Organik Tarım İşletmeciliği
- Otel Yöneticiliği
- Pazarlama
- Politika ve Ekonomi
- Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
- Psikoloji
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi
- Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
- Sermaye Piyasası
- Seyahat İşletmeciliği
- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
- Sınıf Öğretmenliği
- Sigortacılık
- Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
- Siyasal Bilimler
- Siyaset Bilimi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
- Sosyal Hizmet
- Sosyal ve Siyasal Bilimler
- Sosyoloji
- Spor Yöneticiliği
- Takı Tasarımı
- Tapu Kadastro
- Tarım Ekonomisi
- Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
- Tarih Öncesi Arkeolojisi
- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
- Tekstil Tasarımı
- Tekstil ve Moda Tasarımı
- Turizm İşletmeciliği
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Türk İslam Arkeolojisi
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler
- Uluslararası Finans
- Uluslararası Finans ve Bankacılık
- Uluslararası Girişimcilik
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İşletme Yönetimi
- Uluslararası Ticaret
- Uluslararası Ticaret ve Finans
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
- Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
- Yerel Yönetimler
- Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
- Yönetim Bilimleri Programları
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Eşit ağırlık bölümünde yer alan önlisans bölümleri
- Arıcılık
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Bağcılık
- Bahçe Tarımı
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayın Teknolojileri
- Bilgi Yönetimi
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
- Çevre Temizliği ve Denetimi
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Deniz Brokerliği
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Dış Ticaret
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Endüstriyel Tavukçuluk
- Eser Koruma
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- Ev İdaresi
- Fındık Eksperliği
- Fidan Yetiştiriciliği
- Grafik Tasarımı
- Hava Lojistiği
- İç Mekan Tasarımı
- İkram Hizmetleri
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- Kooperatifçilik
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Kültür Balıkçılığı
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
- Lojistik
- Maliye
- Mantarcılık
- Marina İşletme
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
- Mimari Restorasyon
- Moda Yönetimi
- Moda Tasarımı
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Organik Tarım
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Otobüs Kaptanlığı
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Pazarlama
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Peyzaj ve Süs Bitkileri
- Posta Hizmetleri
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Seracılık
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Su Altı Teknolojisi
- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Tapu ve Kadastro
- Tarım
- Tarımsal İşletmecilik
- Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
- Tarla Bitkileri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Tohumculuk
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Uçuş Harekat Yöneticiliği
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
- Yat İşletme ve Yönetimi
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi