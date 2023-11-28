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Esin Köymen kimdir? Halk Tv konuğu Esin Köymen kaç yaşında, nereli? Esin Köymen biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Ş.B Başkanı Esin Köymen oldu. Halk Tv konuğu Esin Köymen kimdir ve Esin Köymen kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Esin Köymen kimdir? Esin Köymen kaç yaşında, nereli?